Filenin Sultanları’na cesaret verdiler

BUGÜN NELER OLDU

ATV dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de rol alan İrem Helvacıoğlu, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cesaret Sponsoru olan Orkid, Carrefour- SA ile birlikte gerçekleştirdiği Geleceğin Sporcularına Destek kampanyası kapsamında, Şırnak Fatih Ortaokulu Kız Voleybol Takımı'nı Ankara'da ağırladı. İrem Helvacıoğlu, projeye destek vermek amacıyla Milli Takımımız'ın, Bulgaristan'a karşı 3-1'lik skorla kazandığı maçı, genç sporcularla birlikte izledi. Helvacıoğlu ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren gençler, tezahüratları ile Filenin Sultanları'na enerji verdi.