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’na cesaret verdiler

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Filenin Sultanları’na cesaret verdiler
ATV dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de rol alan İrem Helvacıoğlu, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Cesaret Sponsoru olan Orkid, Carrefour- SA ile birlikte gerçekleştirdiği Geleceğin Sporcularına Destek kampanyası kapsamında, Şırnak Fatih Ortaokulu Kız Voleybol Takımı'nı Ankara'da ağırladı. İrem Helvacıoğlu, projeye destek vermek amacıyla Milli Takımımız'ın, Bulgaristan'a karşı 3-1'lik skorla kazandığı maçı, genç sporcularla birlikte izledi. Helvacıoğlu ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren gençler, tezahüratları ile Filenin Sultanları'na enerji verdi.
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Filenin Sultanları’na cesaret verdiler
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