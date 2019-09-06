Klibinde aşıkları bir araya getirdi

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'Daha Bi Aşık' albümü yayınlanmadan önce sosyal medyada hayranlarına "Her sabah daha bi' aşık uyandığınız kim varsa, onunla fotoğrafınızı gönderin, sizinle video yapalım!" diye seslenen Ayla Çelik'e yüzlerce fotoğraf ulaştı. Yüzlerce dinleyiciden gelen fotoğraflarla derlenen Daha Bi' Aşık videosunda ünlüler de var. Videoda; Demet Akalın-Okan Kurt, Metin-Aslı Şen, Gökhan- Aylin Tepe'nin birlikte çektirdikleri fotoğraflarla birlikte Ayla Çelik de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Barbaros Utku ile birlikte yer alıyor.