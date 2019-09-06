Manço Ailesi ‘Barış Çocukları’ için buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Lale Manço Ahıskalı ve Serdar Ahıskalı'nın kuruculuğunu yaptığı Barış Çocukları Okul Öncesi Eğitim Yuvası, bugün Ula-Kızılkaya'da bölgenin ilk çocuk yuvası olarak eğitim hayatına başlıyor. Uzun yıllardır yaşadıkları Akyaka'da çocukların eğitimi ile ilgili hayallerini hayata geçiren Lale Manço Ahıskalı ve Serdar Ahıskalı çifti, bu aile projesinin zamanla daha geniş kitlelere yayılacağına inanıyorlar.Ekolojik yaşamın ön plana alındığı okulda; 2.5-5.5 yaş aralığındaki miniklere Köy Enstitüleri'nde temsil edilen değerler ve Barış Manço öğretileri harmanlanarak aktarılacak. Minikler her gün ekolojik tarımın inceliklerini öğrenirken, aileleri ile de domates, biber, patlıcan toplayıp şarkı söyleyecekler. Bugünkü açılışa rahmetli Barış Manço'nun çocukları Doğukan Manço ve Batıkan Manço da katılacak.