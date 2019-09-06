Mauritıus Adası için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Mauritius Turizm Bakanı Mr. Anıl Gayan ve ekibi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve dünyanın en iyi balayı adası seçilen Hint Okyanusu'nun egzotik adası Mauritius'un tanıtmak ve turizm alanında işbirliğini artırmak amacıyla Türkiye'ye geldi.Çırağan Palace Kempinski'deki özel gecede; Gülay Kamaz, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Demet-Tuna Ozener gibi iş ve cemiyet dünyasından isimler bir araya geldi. Berrak, turkuaz rengi suları, bembeyaz kumları, yemyeşil dağları ve tropikal iklimiyle turistik ve doğal güzellikleri tanıtılan Mauritius Adası'nın Turizm Bakanı Mr. Anıl Gayan, "Egzotik bir coğrafyada tatil yapmak isteyen Türkler'i Mauritius'a bekliyoruz" dedi.