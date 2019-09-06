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Ünlü Azeri sanatçının sergisi açıldı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019
Ünlü Azeri sanatçının sergisi açıldı
Azerbeycan'ın en önemli sanatçılarından biri olan Sakit Mammadov'un Opalizm adlı sergisi önceki akşam Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Beş Kubbe salonunda ziyarete açıldı. SOCAR Türkiye'nin sponsorluğunda ve Murat Pilevneli'nin danışmanlığında düzenlenen sergide 160'ın üzerinde eser yer alıyor. Portre resimlerindeki özgünlüğüyle dikkat çeken sanatçının, sergisiyle eş zamanlı olarak sanatını ele alan kitabı da okurlarla buluşuyor. Mammadov yaptığı konulmada, 'Mimar Sinan'ın elinin değdiği yerde eserlerimin böyle tarihi bir mekanda yer alması benim için gurur verici. İstanbul'da karma sergilerim olmuştu ama bu kez ilk defa 16'ya yakın eserimle sanatvserlerin karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Sergi 5 Ekim'e kadar sürecek.
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Ünlü Azeri sanatçının sergisi açıldı
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