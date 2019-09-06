Yeni pantolon alayım köpeğimi affet

HEMEN 112'Yİ ARADI

Menajer Selin Boronkay, Jack Chi cinsi köpeğiyle gezintiye çıktı. Ancak köpeği ağzındaki tasmadan kurtulup yoldan geçen 46 yaşındaki Cem Altun'a saldırıp üstünü başını parçaladı. 112'yi arayan vatandaş ambulansla İstinye Devlet Hastenesi'ne kaldırılıp tedavi oldu. Ardından da Boronkay'dan şikayetçi oldu.



'AĞZINDA TASMA VARDI'

Cem Altun'un şikayeti üzerine Boronkoy'ın ifadesine başvuruldu. Ünlü menajer, köpeğini tasmayla gezdirdiğini ancak olay anında kenardaki dişleriyle Altun'u ısırdığını iddia etti. Mağdura olay sonrası su verdiğini ve yırtılan pantolonun yerine yenisini almayı teklif ettiğini söyleyen Boronkay af diledi.

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