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Yeni pantolon alayım köpeğimi affet

Sosyetik menajer ’ın köpeği, yoldan geçen vatandaşa saldırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaş, şikayetçi oldu. Boronkoy, “C.A.’ya su verdim, yardım ettim. Yırtılan pantolonun yerine yenisi de alırım​​” dedi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019
Yeni pantolon alayım köpeğimi affet

HEMEN 112'Yİ ARADI
Menajer Selin Boronkay, Jack Chi cinsi köpeğiyle gezintiye çıktı. Ancak köpeği ağzındaki tasmadan kurtulup yoldan geçen 46 yaşındaki Cem Altun'a saldırıp üstünü başını parçaladı. 112'yi arayan vatandaş ambulansla İstinye Devlet Hastenesi'ne kaldırılıp tedavi oldu. Ardından da Boronkay'dan şikayetçi oldu.

'AĞZINDA TASMA VARDI'
Cem Altun'un şikayeti üzerine Boronkoy'ın ifadesine başvuruldu. Ünlü menajer, köpeğini tasmayla gezdirdiğini ancak olay anında kenardaki dişleriyle Altun'u ısırdığını iddia etti. Mağdura olay sonrası su verdiğini ve yırtılan pantolonun yerine yenisini almayı teklif ettiğini söyleyen Boronkay af diledi.

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Yeni pantolon alayım köpeğimi affet
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