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ve boşandı! Burcu Esmersoy duruşma çıkışı…

Kısa süre önce boşanma kararı alan ve 2 Aralık’ta boşanacakları söylenen ve , boşanma davasını öne çekerek 10 dakika süren duruşma sonrası boşandı. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın adliye çıkışı görüntüsü dikkat çekti. Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz herhangi bir tazminat veya nafaka talep etmeden anlaşmalı olarak boşandı. İşte Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın boşanması ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 7.9.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 11:20
Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy duruşma çıkışı…

Geçen sene New York'ta evlenen ve anlaşmalı boşandı. Çiftin, 10 dakika süren duruşma çıkışı gülümseyerek adliyeden ayrılması dikkat çekti.

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Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz boşandı! Burcu Esmersoy duruşma çıkışı…
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