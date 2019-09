Sahne öncesi kulisini çamaşır suyuyla temizliyor

BUGÜN NELER OLDU

Her sanatçının konser öncesi bazı takıntıları, özel istekleri vardır.Onlar yerine getirilmeden asla sahneye çıkmazlar. Geçtiğimiz günlerde Poll Production organizasyonu ile Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Türk müziğin sevilen sesi Muazzez Ersoy'un konser öncesi öyle bir takıntısını öğrendim ki inanamazsınız. Kuliste ziyaret ettiğim Ersoy, tam bir temizlik hastası.Bu nedenle kulisini çamaşır suyu ile temizletir, hatta temizliğe kendisi bile katılırmış. Kulisin her yerinin temiz, düzenli ve steril olması gerekirmiş. Ersoy, kuliste bazı sanatçılar gibi bir şey yiyip içmeyi tercih etmez, bir tek buzlu kola içermiş. Buzlu kola, sesinin açılmasına yardımcı oluyormuş.Konsere gelecek olursak...Ersoy, konsere Kutsi ile birlikte çıktı. Gecenin ilk yarısında Kutsi, romantik şarkılarını seslendirdi.Bu camiada tanıdığım en beyefendi isimdir o. Kendi çizgisinde, kendi şarkılarını seslendiren Kutsi'den sonra Muazzez Ersoy sahneye çıktı.Kendimi gazino programında gibi hissettim. Birbirinden güzel sanat müziği şarkıları seslendiren Ersoy, gelen konuklarla yaptığı diyaloglarla da güzel anlara neden oldu. Nostalji kraliçesi lakabı takılan, 1990'larda yaptığı nostalji albümleri milyonlar sanat Muazzez Ersoy, bence bu seriye devam etmeli. Gençlere sanat müziğini sevdirmek adına öz müziğimizin örneklerini yeni albümlerle yeniden yeşertmeli.Müzik camiasında baba mesleğini tercih eden çok isim var. Son olarak Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'Mesela' adlı single ile müzik sektörüne adım attı. Umarım muvaffak olur. Her gün yeni bir ismin dijital medya üzerinden mantar gibi çıkması işleri zorlaştırıyor.Tabii ki iyi olan kalır. 90'larda da öyleydi ama kalanlar belli.Aslında baba mesleğini seçen Lider'in işi zor. Çünkü yüzlerce hit şarkı yapmış bir babanın oğlu olarak bu meslekte var olabilmesi, kendini ispatlaması zor.'Mesela'nın klibinde Lider oyunculuğunu da konuşturmuş.Bakarsınız ileride oyunculuk da yapar. Yolu açık olsun.Zeynep Doruk, İtalyan Lisesi'nde okurken çift diploma almaya hak kazandı. Roma'da bulunan La Sapianza Üniversitesi'nde müzik, gösteri sanatları ve edebiyat eğitimi alan, Attila Özdemiroğlu'nun önderliğinde İstanbul Gelişim Orkestrası'nda solist olarak yetişen Doruk, nihayet ilk albümü 'Unutmasınlar'ı piyasaya çıkardı. İnanılmaz güçlü bir ses; ilk dinlediğinizde gerçekten müzikte kalıcı olacağını düşünüyorsunuz... Ama Zeynep iyi ses sadece yeterli değil maalesef, umarım kariyerini de iyi yönetirsin.