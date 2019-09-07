Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Eylül 2019 Cumartesi günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Eylül 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Eylül 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın " Aşkın ilk hali" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Neptün karşıtlığı sarsılmaz görünen sektörlerin gidişatına vurgu yaparken, bir gecede yaşanabilecek maddi kayıpları işaret ediyor. Bilim atağa geçerken; teknolojinin dünyadaki yayılma şeklini fark edeceğiz. Bu karışıklığın içinde yüzü gülecek başka bir sektörse seramik, cam sanayi olacak. Bu tarz madenlerin kazançları dünyada da çok konuşulacak.

KOÇ: Son zamanlarda gecen gündüzün birbirine karışmış olabilir. Gündelik işlerine koştururken duygusal olarak kendini boşlukta hissedebilirsin. Her şeyi bir anda ortada bırakıp, kendini bambaşka bir işe odaklanmış bulabilirsin. İş ve eğitim hayatında tecrübelerini artırmak isteyeceksin. Hafta sonunu değerlendirmek adına kendine yönelmek isteyebilirsin.

BOĞA: Kendi işini yapıyorsan, bambaşka bir iş teklifi alabilirsin. Günün sana verdiği enerji ile kendini oldukça iyi hissedeceksin. İş hayatı ve maddi konulardaki sıkıntıların ilişkine de yansıyacak. Maddi kaynaklı sorunlarına çok yakın bir arkadaşının desteği ile çözüm bulabilirsin. Gün ilerledikçe üzerindeki rehaveti atacaksın.

İKİZLER: Bugün bir süredir takip ettiğin bir davan sonuçlanabilir ya da bu konuyla ilgili tablo değişebilir. İletişiminin oldukça kuvvetli olacağı bugün üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olmayacak. Günün ikinci yarısında arkadaşlarının bir daveti ile karşılaşabilirsin. Ancak gün içerisinde değer verdiğin kişiyle tartışabilirsin.