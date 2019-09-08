Göksel Akbatı’da 5 bin hayranını ağırladı

Yaz tatili dönüşü dopdolu bir hafta sonu sunan Akbatı Festivali'nde; gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe her misafir eğlenceli vakit geçirdi.

Pop müziğin yıldız ismi Göksel konseri ile Akbatı misafirleri unutulmaz bir gün yaşadı. Bu yıl çıkardığı single'ları "Bu Da Geçecek" ve "Hiç Yok"u seslendiren sevilen sanatçı, hit şarkıları "Sen Orda Yoksun", "Bir Seni Konuşurum", "Aşkın Yalanmış" gibi dünden bugüne eskimeyen şarkılarını Akbatı misafirleriyle birlikte seslendirdi. Göksel, nostaljik şarkılar ile de eşsiz bir gece yaşattı.

SAKATLIĞINA RAĞMEN SEYİRCİLERİ KIRAMADI

"Yazın son kırıntıları bu son akşamlar… Bu gecenin tadını birlikte çıkaralım" diyen Göksel, "Ayağımdaki ufak sakatlık nedeniyle bu gece dans edemeyebilirim beni mazur görün" dese de seyircilerin coşkulu alkışlarını kıramayıp seyircilerle birlikte dans etmeyi ihmal etmedi. Türk pop müziğinin yıldız ismi, büyük alkışlarla çıktığı sahne performansını yine büyük alkışlarla tamamladı.

Akbatı, 8. yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutlamayı sürdürecek. Festivalde 8 Eylül Pazar günü de birbirinden eğlenceli aktiviteler, en sevilen sokak lezzet stantları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ile her yaştan misafir unutulmaz bir hafta sonu yaşayacak. Festivalin son günü sevilen şarkılarıyla Kolpa grubu 19.00'da sahne alacak.