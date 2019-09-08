Hasan Kaçan’dan sanat dünyasına sitem ve çağrı

BİZLERE SESSİZLİK YAKIŞMAZ

Hasan Kaçan, kaçırılan çoçukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde annelerin başlattığı 'Çocuklarımızı geri verin' eylemine sanat dünyasının kayıtsız kalmasına tepki gösterdi. Kaçan, meslektaşlarına seslendi: "Böyle bir insani durum karşısında topluma rol model olan sanatçılar sessiz kalmamalı."







HEP BİRLİKTE DİYARBAKIR'A!

Kaçan, her türlü olayda tepkisini hemen ortaya koyan, paylaşım yapan meslektaşlarının bu tavrını anlamakta zorluk çektiğini söyledi: "Bu siyasi bir olay değil. Ortada acıklı bir durum var. Evladını terörden kurtarmak isteyen annelerin feryatlarını görmezden gelmeyelim. Gelin hep birlikte bu çığlığı karşılıksız bırakmayalım, hep birlikte Diyarbakır'a gidelim!"



'NEREDESİN CEM YILMAZ, YILMAZ ERDOĞAN, SEZEN AKSU, TARKAN'

17 Kasım 2018 tarihinde evladı Mustafa Biçer teröristler tarafından alıp götürülen anne Ayşegül Biçer, sanat dünyasını kendilerine destek olmaya davet etti: "Sanatçıların desteği olursa çocuklarımızı ölümden kurtarabiliriz. Lütfen bize ses olsunlar. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Tarkan, Sezen Aksu... Özellikle size sesleniyorum; neredesiniz, sesimizi duyun, bize destek olun ki çocuklarımız ölmesin."

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