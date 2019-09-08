Seçkin Piriler ile Kıvılcım Ural arasında sular durulmuyor

Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural ile iki çocuğunun annesi olan eski eşi Seçkin Piriler arasında sular durulmuyor. 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in şikayeti üzerine Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 8.9.2019 12:15Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 12:24
Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında, "hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.