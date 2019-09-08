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ile arasında sular durulmuyor

Kaan Tangöze'nin eşi ile iki çocuğunun annesi olan eski eşi arasında sular durulmuyor. 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in şikayeti üzerine Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 8.9.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 12:24
Seçkin Piriler ile Kıvılcım Ural arasında sular durulmuyor

Kaan Tangöze'nin eski eşi , Tangöze'nin şimdiki eşi hakkında, "hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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Seçkin Piriler ile Kıvılcım Ural arasında sular durulmuyor
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