Sivas’ın Yiğidosu

BUGÜN NELER OLDU

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Serkan Kaya, sevilen şarkılarıyla hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sivas Valiliği ve emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 60 binden fazla Sivaslı'nın katıldığı konser, Sivas'ın bugüne kadar rekor katılımlı en büyük etkinliği oldu. Daha önce Sivasspor 4 Eylül Stadyumu açılışında konser veren Kaya, "Sivasspor Stadyumu açılış konserimde sizlere Sivasspor için marş sözü vermiştim. Ben sözümü tuttum" dedi ve hazırladığı marşı 60 bin Sivaslıyla birlikte söyledi.