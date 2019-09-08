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‘Sunucuyum, konuk koltuğunda oturmak istemedim’

Giriş Tarihi: 8.9.2019
‘Sunucuyum, konuk koltuğunda oturmak istemedim’
Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta Beyazıt Öztürk'ü ağırladı. Beyazıt Öztürk'ün çocukluk anılarıyla başlayan sohbette Öztürk, çocukluğunda Yeşilçam filmlerinin etkisiyle beyazlar içindeki deniz eri olmak istediğini belirtirken "Olamadım, onun yerine balıkçı oldum" dedi. Öztürk "Programa takım elbiseyle çıkmamı, ceketimin önünü iliklememi annem önermiştir. Ben şunu yaparsam annem seyreder, annemin komşuları seyreder, olumsuz bir şey söylersem laf ederler gibi nedenlerle 25 sene anne denklemi ile yaptım programı" dedi. "Sinema ve müzik kariyerini devam ettirmeni isterdim" diyen Koçyiğit'e Öztürk'ün verdiği cevap dikkat çekiciydi: "Beyaz Show'da sunucu bendim, konuk koltuğunda oturmak istemedim."
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‘Sunucuyum, konuk koltuğunda oturmak istemedim’
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