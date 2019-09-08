Ziynet Sali Kıbrıs’ta evleniyor

BUGÜN NELER OLDU

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali'nde önceki gün Ziynet Sali performans sergiledi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sali, gitaristi Erkan Erzurumlu ile 15 Eylül'de Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı. Cengiz Abazoğlu'nun tasarlayacağı bir gelinlikle aile arasında dünyaevine gireceğini açıklayan Sali, "İlk kez gelinlik giyeceğim için tasarımı merakla bekliyorum. Düğün telaşım yok. Her şeyi ehline bıraktım, sevdiğim adamla evleniyorum" şeklinde konuştu. Ardından sahne performansına başlayan Sali, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla muhteşem bir gece yaşattı.