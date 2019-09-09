‘Bir Zamanlar Çukurova’da nerede kalmıştık?

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın hayat hikayesini anlatan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, 19 Eylül'de atv'de başlıyor. İkinci sezonunda da seyirciyi ekrana kilitleyecek olan dizi, sezon finalinde pek çok soru ile bitmişti. 'Züleyha' çocuğunu aldıracak mı? 'Demir', 'Züleyha'dan özür dileyecek mi? 'Yılmaz', 'Hünkar'ın oyununu bozabilecek mi? Sırlarıyla birlikte ortadan kaybolan 'Hünkar' nerede? 'Gaffur', 'Saniye'den ayrılıp 'Seher'le evlenecek mi? Soruların cevapları ikinci sezonda yanıt bulacak.