Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz: İnsanlar şiddete karşı susmasın istiyoruz

Biran Damla Yılmaz, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Canevim'de Ceylan karakterini canlandırıyor. "Dizilerde şiddet konusunun işlenmesinin tek sebebi farkındalık oluşturmak ve 'Bakın böyle şeyler oluyor' diye insanlara göstermek" diyen Yılmaz'la diziyi, hedeflerini ve kadına şiddeti konuştuk...

Çekimler nasıl gidiyor? Rolünüze alışabildiniz mi?

Gayet güzel gidiyor. Hikaye açısından da farklı yöne doğru gitti. Çalışıyoruz, mutluyuz. Tatlı bir yorgunluk var.



TEPKİLERİ DİKKATE ALIYORUZ



Sette saatler geçirmek oyunculuğunuzu nasıl etkiliyor?

Etkilememesi gerekiyor aslında. Ekibin ve oyuncu arkadaşlarımın enerjisini çok güzel. Eğlenerek çekiyoruz. Buraya yorgun gelsek de enerjimiz hemen yükseliyor.

Rolünüz çok sevildi. Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Kimileri acıyor, "Kıyamam sana" diyor. Kimileri ise nefret ediyor, "Neden Ömer'e bir şans vermiyorsun?" diyor. Ömer-Kristina aksımız vardı, o sonuçlandı, Kristina'nın boğazına sarıldım. Artık Kristina'nın bebeğinin kimden olduğunu biliyorum. Tüm bu süreçte Taylan, Ceylan'ın yanında olduğu için biraz yakınlaştılar; ama aşk değil de dostane. Bakalım, seyircimizin tepkisine göre senaryolar değişebilir. Seyircinin de bize kattığı çok şey var. Dolayısıyla onların tepkilerini dikkate alıp yol alıyoruz.