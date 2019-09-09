Mbaye Diagne'nin yanındaki diğer saldırgan da futbolcu çıktı

Galatasaray'dan Clup Brugge'e transfer olan Mbaye Diagne, gittiği AVM'de görüntülenince muhabirimiz Gökhan Gökduman ile Show TV muhabiri Akif Yaman'a saldırmıştı. Diagne'nin tehditler savurup telefonlara el koymaya çalıştığı sırada ona destek veren ve gazetecilerin üzerine yürüyen diğer kişinin de kimliği ortaya çıktı. O saldırgan; Kasımpaşa'da forma giyen Tunus asıllı futbolcu Syam Ben Youssef... Syam, tehdit etmekle kalmamış, bir muhabirin de boğazını sıkmıştı.





Diagne, muhabirimiz Gökhan Gökduman'ı ölümle tehdit edip elinden telefonunu almaya kalkarken...



YÜREK Mİ YEDİN DİAGNE

Yaşanan olayda İstinyePark güvenlik görevlilerinin hatalı davranışının yanı sıra Diagne'nin saldırgan tavrına tepkiler sürüyor. Show TV muhabiri Mehmet Akif Yaman, Güneş muhabiri Tolga Aslan ve Kanal D kameramanı Erman Sustam, yaptıkları açıklamalarla özellikle SABAH muhabiri Gökhan Gökduman'a boğaz kesme hareketi yapan Diagne'ye tepki gösterdi: "Hem zorbalık yap, hem de bir gazeteciyi ölümle tehdit et. Burası demokratik bir ülke! Yürek mi yedin Diagne!"

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