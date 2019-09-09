Harbiye’den ‘Yıldız’ geçti

BUGÜN NELER OLDU

YILDIZ Tilbe, önceki gün Poll Production organizasyonu 'Paraf Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Dinleyicilerini 'Delikanlım' şarkısıyla selamlayan Tilbe, en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.Konserinde türkü de seslendiren Tilbe, sahnede halay çekti. Kendisini izleyen 5 bin kişinin hep beraber halay çekip Tilbe'ye eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu. Sahnede iki farklı kostüm değiştiren Tilbe, plastik sandaletleriyle dikkat çekti. Konser esnasında "Ben şarkıcı olmasaydım ne olurdum?" diyen Tilbe, "Doktor olurdunuz" yanıtına şöyle karşılık verdi: "Aşk doktoru olsam bir sürü hastam olurdu. Benim etrafımda kimse yok."