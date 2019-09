BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri kapsamında Vadi Açıkhava'da konser verdi. Sahnede Nihan Peker imzalı iki kıyafet giyen Can, güzelliği ve zarafeti ile göz doldurdu. Sanatçının elbiselerini hazırlayan Peker, "Artık daha sade bir Sibel Can var sahnede" diye konuştu. Konserinde çok sevilen ve hit olmuş parçalarını ve Türk sanat müziğinden en sevilen şarkıları seslendiren Can, dinleyicileri mest etti.