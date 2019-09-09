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Uzman Astrolog ile 9 Eylül 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve

hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim olan ile 9 Eylül 2019 Pazartesi için yayınlandı. Sosyal medya medya kullanan vatandaşların '' mahlası ile de tanımış olduğu Zeynep Turan, haftanın ilk gününde de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, ile 9 Eylül 2019 Pazartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 9.9.2019 11:07
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Eylül 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 9 Eylül 2019 Pazartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Eylül 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Eylül ayında 7 ayrı kıtadan ses var" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars- Satürn 120'liği İtalya ve Vatikan'ı gündeme getiren ilişkilerden bahsedebilir. Özellikle din adamlarının özel hayatları ile ilgili sansasyonel haberler dünya basınında yer alırken çeşitli toplumsal olaylara şahit olabilir dünya.

KOÇ: Ay, öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. Şartları kendi lehine çevirmeye çalışsan da dış koşulların engeline takılabilirsin. Çalışma koşullarını yeniden düzenleyerek kendini iyi hissedeceksin. Evliliğinde sorunları olan bir Koç burcuysan, son zamanlardaki stresli hava, ilişkine daha karamsar bakmana neden olabilir.

BOĞA: Güne alacağın ilginç haberlerle uyanacaksın. Aldığın haberi yakınlarınla paylaşmak için telefona sarılabilirsin. Geçmişte yaşadıklarını hatırlayarak, gelecekle ilgili planlarını değiştirebilirsin. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, çalışanlarının isteklerini göz ardı etmemen gerektiğini fark edeceğin durumlar yaşayabilirsin.

İKİZLER: Bugün kapalı ortamlarda kalmak seni bunaltabilir. Normalde tek başına çalışmayı tercih etsen de yalnız kalmak istemediğin için çalışma arkadaşlarınla daha da iç içe olabilirsin. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, iş yerinde karşılaşacağın sorunları mantığınla kolayca alt ettiğine şahit olabilirsin. Konuşmalarda belirsiz, yarım kalmış düşünceler daha çok ön plana çıkacak.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Eylül 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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