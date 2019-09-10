Ağlama anne! Biz de sizin kadar yandık

BAZILARI SESSİZ

Evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret eden ilk ünlü, oyuncu Ahmet Yenilmez oldu. Yenilmez; Diyarbakır'a gidip anaların elini öptü, onlara çiçek verdi. Bugün de Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Nilüfer, Semih Kaplanoğlu, Ahmet Özhan, Yeşim Salkım ve İpek Açar gibi isimler annelere sahip çıktı. Ancak o annelerden Ayşegül Biçer'in yardım istediği Tarkan, Sezen Aksu, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'dan ses seda yok!



HÜLYA KOÇYİĞİT

"Ahların en büyüğü annelerin ahıdır. Evladına kavuşmak için günlerdir mücadele veren anneler için tek yürek olmalıyız. Çünkü bu konu siyaset üstü ve insanlık meselesidir."



FATMA GİRİK

"Hasta olmasam kesinlikle Diyarbakır'a gider, yanlarında olurdum. Ama gönlüm, kalbim onların yanında. Annelik, dünyanın en kutsal duygusu. Ben o annelere bakınca kendi annemi görüyorum. Sanki annem beni arıyor."



NILÜFER

"Cumartesi annelerinden sonra şimdi de Diyarbakır anneleri... Evlatları annelerinden ayıran tüm zihniyetlere şiddetle karşı çıkıyorum. Evlatların yeri, annelerinin yanıdır."



YEŞİM SALKIM

"Yok öyle işine geleni yazmak! Söz konusu ana-evlatsa ben haksızlığa tahammül edemem. Bir annenin gözyaşı, tüm annelerin gözyaşıdır."



AHMET ÖZHAN

"Kendilerini sakın yalnız zannetmesinler. Yürekten onların yanındayız. Fiziki olarak da yanlarında olacağız."



SEMİH KAPLANOĞLU

Semih Kaplanoğlu, günlerdir gözyaşları içinde evlatlarını bekleyen annelere destek çıktı: "Analarımızın hakkı ödenmez."



MURAT KEKİLLİ

"Annelik bir makamdır. Bildiğimiz tüm makamlar içinde, ayrı ve kutsal bir yeri vardır. Kalbimiz ve insanlığımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun, her görüşten sanatçı, taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır."



İPEK AÇAR

"Diyarbakır'da analar direniyor, evlat hasretiyle ciğerleri yanıyor. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah. Bütün kalbimizle evlatlarına kavuşmalarını diliyoruz."

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