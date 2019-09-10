İstanbul müziğe doyacak

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl başlayan ve 200 bini aşkın müziksevere birbirinden eğlenceli konserler sunan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl da sevilen sanatçılarını ağırlayacak. Türkiye'nin ilk ve tek popüler müzik ve kültür festivali olan organizasyon, 21-27 Ekim arasında İstanbul'un her noktasına müzik ve eğlenceyi taşıyacak. Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında 24 Ekim Perşembe akşamı, fizy Müzik Ödülleri Töreni'yle en iyiler açıklanacak. Konserler serisi Zorlu PSM,Vadi Açıkhava, Harbiye Açıkhava Sahnesi, IF Beşiktaş ve Kadıköy Sahne gibi pek çok mekanda gerçekleşecek.