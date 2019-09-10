Önce atlar yarıştı sonra şıklık

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Türkıye Jokey Kulübü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda geçtiğimiz hafta sonu Longines Uluslararası Yarış Festivali düzenlendi. Organizasyona seçkin davetliler, at sahipleri, dünyanın önemli jokey kulüpleri ve yarış dünyasının ünlü otoriteleri katıldı. Yarış festivali kapsamında yapılan Longines Topkapı Koşusu'nun kazanan atı Rhythm Divine oldu. Öte yandan festivalde Zarafet Ödülü de verildi. Özlem Kıroğlu Geylan, Aylin Sevim, Bahar Kader ve Oylum Talu'nun da aralarında bulunduğu jüri, davetliler arasında bulunan en zarif ve şık şapkalı kadın davetliyi seçti. Ödül, influencer Rachel Araz Kiresepi'ye takdim edildi.