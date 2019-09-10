Süleyman Turan'ın ölümündeki acı gerçek ortaya çıktı! Usta sanatçı meğer…

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Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, 83 yaşında vefat etti. Komşuların polise haber vermesiyle cesedi bulunan oyuncunun 2 gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ölümüyle ilgili detayların netleştiği 83 yaşındaki Turan'ın evinde 2 gün önce öldüğü belirlendi.

2 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Süleyman Turan'ın kapıdaki gazeteleri almamasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi ve usta oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Turan'ın iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.