Süperstar Ajda Pekkan Harbiye’yi salladı!

Popun duayen ismi Ajda Pekkan, önceki gün Poll Production organizasyonu 'Paraf Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Konserine Züleyha Kuru tasarımı olan kostüm ve göz maskesiyle çıkan Pekkan, ikinci bölümde ise Nur Yerlitaş imzalı bir kostüm tercih etti. Sahnedeki şıklığıyla göz kamaştıran Süperstar, Emma Shapplin'in 'Spente Le Stelle' şarkısıyla giriş yaptı. Daha sonra ise 'Aynen Öyle', 'Yakar Geçerim', 'Canın Sağolsun' ve 'Sen İste' gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirdi.

Pekkan, "Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz" dedi.



TEŞEKKÜR ETTİ

Repertuvarında Orhan Gencebay'dan 'Bir Teselli Ver' ve Yıldız Tilbe'den 'Haberi Olsun'a da yer veren Ajda Pekkan, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede şarkılarını 5 bin kişiye söyledi. Süperstar'ı dinlemeye gidenler arasında; Halit Ergenç- Bergüzar Korel, Nur Yerlitaş, Pervin Ersoy, Behzat Gerçeker, Demet Sabancı Çetindoğun, Hülya Koçyiğit de vardı. Pekkan, kendisini izleyen konuklarının isimlerini tek tek sayarak teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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