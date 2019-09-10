Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Eylül 2019 Salı günlük burç yorumları burada! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Eylül 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Eylül 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçlar için aşk ne ifade ediyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 EYLÜL 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Herkes sözünün bir adım ötesine geçebilir. Güneş -Neptün karşıtlığı ülkemizin siyasi tarihi için önemli günler yaşanacağını işaret ediyor. Hem Avrupa'nın hem de Ortadoğu'nun yaptırımları ve siyasi barış teklifi ile karşılaşabiliriz. Bugünden sonra yaşanan her olay 2019 yılının aralık ayındaki tutulmaya atıfta bulunacak.

KOÇ: Sahip olduğun kaynaklarını daha iyi değerlendirmek arzusu içeresindesin. Özellikle birikimlerini yatırıma dönüştürmek isteyeceksiniz. Ekonomik anlamda geleceğini garanti altına almak isteyeceksin. Bugün sözlerinin arkasında durarak, yakınlarına verdiğin tavizleri yerine getirmek isteyeceksin. İkili ilişkilerde istemeden de olsa karşındaki kişileri sıkboğaz edebilirsin.

BOĞA: Hayatını zorlaştıran her durumun üstesinden gelmeye hazırsın. Bugünden başlayarak cuma günü için işlerine odaklanıyorsun. Bu durum bir görüşme hazırlığı ya da yolculuk için olabilir. Uzun zamandır maddi konularda kendine koyduğun sınırı aşmak isteyebilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişinin bazı davranışlarının değiştiğini sezebilirsin.

İKİZLER: Beklentilerinin, hayallerinin, planlarının değiştiği bir güne hazır ol. Hayata başka bir penceren bakman gerektiğini düşüneceksin. Çalışma ortamında katılacağın toplantıda daha etkin konuşmalar yapmanın sana güzel getirileri olacak. Kalabalık ortamda çalışan İkizler burcuysan, farklı fikirlerin havada uçuşacağı bir gün olacak.