Vadi Açıkhava’da Teoman rüzgarı

Geçen yıl 'Koyu Antoloji' adlı bir albüm çıkaran rock müziğinin yıldızı, hem yeni parçalarını hem de Paramparça, Kupa Kızı, Çoban Yıldızı, İstanbul'da Sonbahar gibi klasikleşmiş şarkılarını sevenleri için seslendirecek. İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile yaz boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.

Vadi Açıkhava'da U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri Eylül programı şöyle:

20 Eylül akşamı, Türk pop müziğinin güçlü ve özel seslerinden Ferhat Göçer hayranlarıyla buluşacak.

21 Eylül'de efsanevi grup MFÖ,

22 Eylül'de Karadeniz Gecesi ile müzisyenliğinin yanısıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman ile İmera, Merve Yavuz ve Ekin Uzunlar sahnede olacak.

Eylül programının kapanışını ise 27 Eylül'de Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Funda Arar yapacak.