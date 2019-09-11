Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ…

Arzum Onan ve oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can Aslantuğ üniversiteli oldu. Babasıyla birlikte okuluna gidip kayıt yaptıran Can Aslantuğ üniversitesinin önünde ilk pozunu da verdi. Arzum Onan ise yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Eşi ve oğlunun okul önünde çekildikleri bu fotoğrafı paylaşan Onan altına, 'Yetim Memed'imin evlat mutluluğu/gururu... Oğlu koç gibi bir üniversiteli artık, notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da ‘tebrik’ yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:48Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:49