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26’ncı yaşın kutlu olsun

Giriş Tarihi: 11.9.2019
ATV 26’ncı yaşın kutlu olsun
Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın başrollerini paylaştığı atv'nin başarılı dizisi 'Kimse Bilmez' ekibi, hazırladıkları özel bir video ile atv'nin 26'ncı kuruluş yılını kutladı. Geçtiğimiz günlerde tüm hızıyla devam eden çekimlere kısa bir ara veren oyuncular, kutlama mesajı için kamera karşısına geçti. Ekip, çektikleri videoda '26'ncı yaşın kutlu olsun atv. Beraber nice başarılara' diyerek kanalın yaşgününü kutladı. Bu mesaja kayıtsız kalmayan atv, bu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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ATV 26’ncı yaşın kutlu olsun
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