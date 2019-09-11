Cengiz Kurtoğlu’nu şaşırtan Mustafa Sandal sürprizi

Arabesk müziğin iki usta ismi Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, Poll Production organizasyonu 'Paraf Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında aynı sahnede buluştu. Konserin açılışını 'Gece Olunca' şarkısıyla yapan Kurtoğlu, 'Hain Geceler', 'Duyanlara Duymayanlara', 'Duvardaki Resim' gibi klasikleşen eserlerini yorumladı. Kurtoğlu, ilk yarının sonlarına doğru 'Sonuna Kadar' şarkısını seslendirirken büyük bir sürprizle karşılaştı. Şarkının girişinde Mustafa Sandal'ın sahneye çıkıp parçaya eşlik etmesi geceye damgasını vurdu. Şoke olan Kurtoğlu, "Bu sürpriz kimin aklına geldi?" diye sordu.



'EBEDİ BİR ABİSİN BENİM İÇİN'

Kurtoğlu'nun sorusuna Sandal şöyle yanıt verdi: "Cengiz Abi'yle bu şarkıyı aynı sahnede okumak hayalimdi. Bodrum'a giderken konser afişini gördüm, Polat Yağcı'yı aradım. Kendisi ile bu anı planladık. 28 sene önce Unkapanı'nda bir plakçıda tanışmıştık. Sen sadece benim değil, tüm Türkiye'nin abisisin. Bazı abiler ebedi olur. Cengiz abi de ebedi bir insandır." Bu sözler karşısında duygulanan Kurtoğlu, Mustafa Sandal'ı omuzlarına alarak sahneden uğurladı. Konserin ikinci bölümüne 'Nikah Masası' parçasını söyleyerek başlayan Ümit Besen ise, daha sonra 'Okul Yolunda', 'Alışmak Sevmekten Daha Zor' gibi parçalarını seslendirdi.



'EVLİLİĞE BÜYÜK HİZMETLERİMİZ OLDU BİZİM'

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cengiz Kurtoğlu ve Ümit Besen, şöyle konuştu: "Tarabya'da aynı sokaklarda, aynı dükkanlarda sahne aldık. Bizden hep 'Nikah Masası'nı söylememizi isterlerdi. Evliliğe çok büyük hizmetlerimiz oldu. Köylerde, sahne olmayan yerlerde, ahırları sahne yaparlardı. Her yerde hizmet verdik. Aramızda rekabet olmadı. Biz sevgimizi, saygımızı birbirimize karşı hiçbir zaman kaybetmedik."

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