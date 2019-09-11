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Dernek başkanına tehdit davası

Fulden Uras, yardım ettiği hasta çocuğun babası DEBRA Türkiye Derneği Başkanı ’den şikayetçi oldu. Uras, sosyal medyada hakkında imalı yorumlarda bulunup kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği Akyüz’e dava açtı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Dernek başkanına tehdit davası

Kelebek hastası çocuklara yardımcı olmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin başkanı olan Fulden Uras, DEBRA Türkiye Epidermolysis Bullosa Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Akyüz'e dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde; Akyüz'ün, hasta çocuklardan Muhammed Ege Akyüz'ün babası olduğu belirtildi. Uras'ın avukatı dilekçede, Akyüz'ün kendilerini kast ederek sosyal medyada imalı paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Avukat, "Akyüz, 'Birçoğunuz hatırlar; bu iki kardeş için birileri tarafından dünyaca söz verilmiş, yeni eve taşınmaları sağlanmış ve eşya alınmıştı. Soba ile ısınıyorlar, kömürleri bile yok. Bu aileyi kendi menfaatleri uğruna kullanıp sonra kaderlerine terk eden zihniyete yazıklar olsun' diye paylaşımda bulundu" dedi.

'URAS'I YOK EDECEĞİM'
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame düzenlendi. İddianamede, Akyüz'ün eşi Neslihan Akyüz'ün de ifadesi alındı. Neslihan Akyüz, Fulden Uras'ın kelebek hastalığı ile ilgili bir programa katıldığını, bu program sonrası Akyüz'ün, Uras'ı takıntı haline getirdiğini, "Fulden başıma bela olacak, onu yok etmem lazım, onun ipini çekeceğim" şeklinde söylemlerde bulunduğunu beyan etti.

2 YIL 6 AY HAPSİ İSTENİYOR
Fulden Uras'ın şikayeti üzerine dava açılan Adem Akyüz'ün yargılanmasına karar verildi. Hakkında tehdit ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları kapsamında dava açılan Akyüz, ilerleyen günlerde 2 yıl 6 ay hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Dernek başkanına tehdit davası
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