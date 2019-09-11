Sanata yeni yuva geldi

BUGÜN NELER OLDU

Dolapdere'deki yeni binasını 13 Eylül'de ziyarete açmaya hazırlanan Arter'in, önceki akşam protokol açılışı yapıldı. Koç Holding ve Arter Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra bakanlık yetkilileri ile sanat ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme altyapısı sunan Arter'de, sanatın pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri ve nitelikli yorumlarına yer verecek Etkinlik Programı bulunuyor.