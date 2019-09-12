‘Ailemizin duygusal anlarıyla dalga geçiyor’

Gül Gölge ile Elif Gönlüm arasında sular durulmuyor. Gül Gölge'nin; bir zamanlar yakın arkadaşı olan Elif Gönlüm'ün eşi Kerem Gönlüm'e asıldığı iddiası sonrası ikilinin arası açılmıştı. Olayın ardından Elif Gönlüm'ün Gölge'nin peşine dedektif taktığı iddia edilmişti. Bir internet sitesi kurup Gölge'nin özel görüntülerini yayınladığı öne sürülen Gönlüm hakkında, 2015 yılında soruşturma açılmıştı. Gölge'nin şikayeti üzerine açılan soruşturma tamamlanmış ve telefonu ile bilgisayarı incelenen Gönlüm'ün; 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 9.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Gönlüm'ün telefonunda 'Revenge' (İntikam) adıyla kayıtlı olan dedektif Keske'nin ise 4.5 yıla kadar hapsi istendi.







Açılan davanın ardından Gölge, sosyal medyada Gönlüm hakkında zehir zemberek sözler sarf ettiği bir video paylaştı. Gölge, görüntülerde; "Beni bıraksınlar da etrafa borçlarını ödesinler. Dolandırdıkları insanlar bir değil, beş değil" dedi. Bu paylaşım sonrası savcılığa başvuran Gönlüm; kendisi ve eşi hakkında hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle Gölge'den şikayetçi oldu.







'DİYALOGLARIMIZI TAKLİT ETTİ'

Gönlüm; savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Gölge'nin videoda kendisi ve eşine 'dolandırıcı' diyerek onurlarını kırıp itibarlarını zedelemeyi amaçladığını ileri sürdü. Gönlüm, şu ifadeleri kullandı: "Gül Gölge, şahsi hesabından bir video yayınladı, ardından sildi. Videoda ailemin görüntüleri vardı. Çocuklarımla aramda geçen diyalogları, köpeklerini kullanarak taklit etmiş ve bu beni rencide etmiştir. Aile birliği içinde paylaşılan duygusal anları aşağılarcasına parodiye malzeme ediyor. Hakaret içerikli sözleri nedeniyle cezalandırılmalıdır."

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