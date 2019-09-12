Haberler > Günaydın Haberleri > Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Eylül 2019 Perşembe - Günlük ve

konusunda hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 12 Eylül 2019 Perşembe için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 12 Eylül 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:46
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog ile 12 Eylül 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Eylül 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "Merkür, kendine ihanet edeni affetmiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars, Jüpiter 90'lığı teknoloji ve ağır sanayinin çekişmesine şahitlik edeceğimizi işaret ediyor. Savaş gezegeni bir yanda Ay bir yanda 2019 eylül ayında yer yüzüne süzülürken, tekstil ve gıda sektörü bugünden sonra gündemden düşmeyebilir.

KOÇ: Detaylara takılman sorun yaşamana sebep olabilir. Yoğun çalışma ortamı yorsa da güçlü adımlarla hedefine doğru gitmek seni dinç tutacak. Günün ilerleyen saatlerinde yaşayacağın bir olay hafızanda gerektiğinden fazla yer kaplayacak. Özellikle güvendiğin bir dostunun seni zor gününde yalnız bırakması aranızda sorun oluşmasına neden olacak.

BOĞA: Kendine güvenin ve rahat tavırların bugün gerçekleşecek olan iş toplantısında dikkatleri üzerine çekmene sebep olabilir. Gün içerisinde alacağın yeni kararlar çevrenden tepki almana sebep olabilir hatta bencil olmakla dahi suçlanabilirsin. Herkesin senden bir beklenti içinde olmasından artık yorulduğunu fark edeceksin.

İKİZLER: Her ne olursa olsun kararlarından vazgeçmeyecek, doğrularından ödün vermeyeceksin. Bu durum seni inatçı bir tavra sürükleyebilir. İş ortamında özellikle bazı gerilimler yaşanabilir, dikkat! Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, sürekli kararsızlık yaşayan ve fikir değiştiren kişiler işlerini sekteye uğratabilir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN