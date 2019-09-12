Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Eylül 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Eylül 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür, kendine ihanet edeni affetmiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars, Jüpiter 90'lığı teknoloji ve ağır sanayinin çekişmesine şahitlik edeceğimizi işaret ediyor. Savaş gezegeni bir yanda Ay bir yanda 2019 eylül ayında yer yüzüne süzülürken, tekstil ve gıda sektörü bugünden sonra gündemden düşmeyebilir.

KOÇ: Detaylara takılman sorun yaşamana sebep olabilir. Yoğun çalışma ortamı yorsa da güçlü adımlarla hedefine doğru gitmek seni dinç tutacak. Günün ilerleyen saatlerinde yaşayacağın bir olay hafızanda gerektiğinden fazla yer kaplayacak. Özellikle güvendiğin bir dostunun seni zor gününde yalnız bırakması aranızda sorun oluşmasına neden olacak.

BOĞA: Kendine güvenin ve rahat tavırların bugün gerçekleşecek olan iş toplantısında dikkatleri üzerine çekmene sebep olabilir. Gün içerisinde alacağın yeni kararlar çevrenden tepki almana sebep olabilir hatta bencil olmakla dahi suçlanabilirsin. Herkesin senden bir beklenti içinde olmasından artık yorulduğunu fark edeceksin.

İKİZLER: Her ne olursa olsun kararlarından vazgeçmeyecek, doğrularından ödün vermeyeceksin. Bu durum seni inatçı bir tavra sürükleyebilir. İş ortamında özellikle bazı gerilimler yaşanabilir, dikkat! Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, sürekli kararsızlık yaşayan ve fikir değiştiren kişiler işlerini sekteye uğratabilir.