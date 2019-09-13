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boşanmanın sebebini açıkladı! ile Burcu Kıratlı…

Oyuncu ve şarkıcı , 1 Ocak 2019'da yakın dostlarıyla Hollanda’ya giderek dünya evine girmişti. Evliliklerinde sürekli kriz yaşadıkları iddia edilen ikili geçen günlerde de sosyal medya hesaplarından birbirini takipten çıkarmıştı. 9 aylık evliliklerini tek celsede bitirdikten sonra ilk paylaşımını resim çizerken çektirdiği video ile yapan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı hala sevdiğini ve bir inat uğruna boşandıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.9.2019 14:30 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 14:45
Burcu Kıratlı boşanmanın sebebini açıkladı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı…

9 aylık evliliklerini tek celsede bitirdikten sonra ilk paylaşımını resim çizerken çektirdiği video ile yapan , 'ı hala sevdiğini ve bir inat uğruna boşandıklarını söyledi.

İLK PAYLAŞIMINI RESİM ÇİZEREK YAPTI

2019 senesinin ilk günlerinde yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 Eylül'de tek celsede boşandı. Kıratlı, boşanma sonrası ilk paylaşımını resim çizerek yaptı. Boşanma hakkında konuşan Kıratlı, Sinan'ı seviyorum ihanetten değil inatlaşmadan dolayı boşandık dedi.

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Burcu Kıratlı boşanmanın sebebini açıkladı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı…
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