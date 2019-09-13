Burcu Kıratlı boşanmanın sebebini açıkladı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı…

9 aylık evliliklerini tek celsede bitirdikten sonra ilk paylaşımını resim çizerken çektirdiği video ile yapan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ı hala sevdiğini ve bir inat uğruna boşandıklarını söyledi.

İLK PAYLAŞIMINI RESİM ÇİZEREK YAPTI

2019 senesinin ilk günlerinde yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 9 Eylül'de tek celsede boşandı. Kıratlı, boşanma sonrası ilk paylaşımını resim çizerek yaptı. Boşanma hakkında konuşan Kıratlı, Sinan'ı seviyorum ihanetten değil inatlaşmadan dolayı boşandık dedi.