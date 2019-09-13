Gülben Ergen'den 'Evlat Nöbeti'ndeki annelere destek!

SANATÇILAR EVLAT NÖBETİ'NDE

Oturma eyleminin 11. gününde ve bugün bekleyen ailelere 3 aile daha katıldı. 'Evlat Nöbeti' tutan annelere destek için sanat camiasından birçok isim Diyarbakır'daki HDP binası önüne geldi. Eylemin ilk gününden itibaren büyüyen sanatçı desteğine bugün ünlü şarkıcı Gülben Ergen de katıldı. Gülben Ergen umutlu bekleyiş içinde olan annelere şu sözlerle destek verdi:

Gülben Ergen annelere destek için 'Evlat Nöbeti'nde

ONLAR KAZANACAKLAR

"Annelerin gücü tartışılmaz onlar kazanacaklar. Bugün sanatçılar olarak biz buraya akın ettik. Herkes gelsin onların bir sesini bin etsin herkes çünkü bir annenin çığlığı bu. "Evladımı arıyorum" diyen bir anneye kim yardım etmez nasıl yardım etmez. Yardım mı bu bilmiyorum geldik dokunduk gideceğiz evimize sıcak yatağımızda evlatlarımızla uyuyacağız. Onlar evlatlarını arıyorlar. Gül gibi evladını arıyor... Bu acının tarifi yok. Getirsinler evlatlarını..."