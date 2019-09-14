Bağımlılıklardan nasıl kurtulacaklarını öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

Cemiyetve iş dünyasının ünlüleri sağlıkla ilgili özel bir davete katıldı. Abrahamson metodu kurucusu Ehud Abrahamson ile tanışmak için Abrahamson Merkez'inde buluşan misafirler, madde bağımlılık bıraktırma uzmanının metotlarıyla ilgili sohbet edip bilgi aldılar. Davetliler, sigara, alkol, şeker, gluten ve zararlı karbonhidratlar gibi sağlığımızı etkileyen maddelerden çok kısa zamanda nasıl kurtulabileceklerini öğrendiBalkanşarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, bugün Watergarden İstanbul'da sevenleri ile buluşuyor. Saat 20.00'de başlayacak konser tüm misafirlere ücretsiz olacak.