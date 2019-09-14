Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı
Alişan ile evlenen Buse Varol, oğlu Burak ile anneliğin keyfini çıkarıyor. Alişan ile mutlu bir beraberlik sürdüren ve evliliğini bebekle taçlandıran Buse Varol, magazin gündeminin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Güzelliği ve samimiyetiyle hayran bırakan Buse Varol,
Doğum sonrası kilolarını hızla verip, fit vücuduyla düşman çatlattı. 21 kilo verdiğini açıklayan Varol'un, son fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 14.9.2019 18:54Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 18:59
Şarkıcı Alişan'la evlendiğinden bu yana magazin dünyasının yakın takibinde olan Buse Varol, doğumdan sonra verdiği kilolarla dikkat çekti.