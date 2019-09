Can’ın kulisinin olmazsa olmazı taze çiçekler

BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can'ı 1995'ten beri tanırım. Sahnelerde defalarca kez izledim, geçen hafta da Vadistanbul konserine gittim. Her sahnesi bu kadar mı farklı olur? Tabii ki insanız, başımız ağrıyabilir, moralimiz bozuk olabilir ama sahnede Sibel Can için geçerli değildir bu. Kendisi tam bir profesyonel. Seyircinin nabzına göre anlık repertuvar değiştirmesi, seyirciyle olan iletişimi, sahne hakimiyeti gerçekten gençlere örnek olmalı. Sibel Can'a kulisinde olmazsa olmazını sordum. Her sanatçının huyu suyu farklıdır ya, Can da kuliste en çok sessizliğe önem veriyormuş. Konser öncesinde saçımakyajı yapılırken asla kimse yanında olmamalı, gerginlik yaşanmamalı. Can, sahne öncesinde enstrümantal müzikler dinlemeyi tercih ediyor. En önemli isteği ise her yerin taze çiçeklerle süslenmesi.Geçtiğimiz günlerde Burcu Bulut'un daveti üzerine Vadistanbul Açıkhava'ya gittim. Güzel bir mekan, yazın Harbiye Açıkhava'ya güzel bir alternatif. 5 bin kişilik ayakta ve oturma düzeniyle bence Avrupa yakasının en güzel konser alanı. Atlantis Yapım'ın sahibi Erdal Bozkuş'un işletmeciliğini 20 yıllığına üstlendiği Vadistanbul Açıkhava'nın tek handikabı; oturma düzeninin sahneden uzak kalması. Ama kulisi güzel, tuvaletleri temiz. Konserler, havalar soğuyana kadar devam edecek. Öykü Gürman, Mazhar-Fuat-Özkan, Funda Arar, Mustafa Sandal gibi isimler Ekim sonuna kadar müzikseverlerle açık havada buluşacak. Böyle bir mekan yaz aylarıyla sınırlı kalmamalı. Umarım kapalı olarak da müzikseverlere hizmet sağlar, böylece kışın da Bostancı Gösteri Merkezi'nin alternatifi olur.Daha önce de yapımcılara seslenip "CD basmaya devam edin, asla vazgeçmeyin" demiştim. En son geçen ay Ayla Çelik'in CD'si geçti elime. Eskiden neredeyse her gün elimize CD ulaşır, onları zevkle dinler ve kartonetlerini tek tek incelerdim. Ancak son yıllarda gelen zamlardan sonra CD basımı yok denecek kadar azaldı. Duyduğuma göre; CD basan tek bir fabrika kalmış. Ne acı... Gerçekten bir devrin sonu. Evet, dijital indirmeler kolaylık ancak 60 yaş üstü büyüklerimiz bunu nasıl becerecek, nasıl müzik dinleyecekler? Yani çağa ayak uyduralım derken 60 yaş üstü müziksiz mi kalsın? Yeni nesil araçlarda bile artık CD çalar yok. Basılmadığı gibi bir de maliyetlerden dolayı CD'lere zam da yapıldı. 25 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Patronlara yine sesleniyorum, taş plaktan plağa, kasetten CD'ye uzanan bu müzik yolculuğunda lütfen bazı değerlere özen gösterelim. Bizler müziğin kıymetini bilmezsek kim bilecek?Melike Şahin, kendine özgü yorumuyla alternatif müziğin yeni ismi. Sony müzik etiketiyle çıkardığı 'Kara Orman' isimli şarkısını dinledim. Alıyor götürüyor insanı... 'Tutuşmuş Beraber' şarkısıyla yakaladığı başarı dünya listelerine de yansıyan ve Spotify'ın global müzik listelerine giren genç sanatçı, söz ve müziği kendisine ait olan 'Kara Orman'la dinleyenlere yine müthiş bir şarkı hediye etmiş. Slov, sakin, gürültüden uzak nefis bir şarkı; dinlemenizi tavsiye ederim.