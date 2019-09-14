İstanbul’un da artık fringe festivali var

BUGÜN NELER OLDU

Yeni açılan mekanlar, sergiler ve fuarlar sebebiyle çağdaş sanatla yoğrulduğumuz bir hafta oldu. Tiyatro dünyası da yeni oyunlar, heyecan uyandıran kadrolar ve yeniliklerle sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sezonun en yenisi Istanbul Fringe Festival bu yıl ilk kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. Alternatif, keşfedilmemiş anlamına gelen fringe'in hikayesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali'ne misafir olarak katılan ve gösterilerini bir kenarda sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe'e dönüştü. Bugün fringe festivalleri her yıl dünya çapında 170 bin sanatçıyı, 250 farklı yerde, 60 bin etkinlikte, 19 milyon seyirciyle buluşturuyor. İstanbullu tiyatroseverler bu yıl ilk kez fringe deneyimi yaşayacak. Kendisi de bir oyuncu olan Eda Erman'ın 5 arkadaşıyla birlikte yarattıkları festival, 19 farklı mekanda yerli ve yabancı 22 ekibin tiyatro, dans ve performans disiplinlerindeki işlerini 18-22 Eylül tarihleri arasında seyirciyle buluşturacak. Fringe deneyimini yaşamak isteyenler detayları fringeistanbul.com adresinden etkinlik biletlerine de tiyatrolar.com.tr'den ulaşabilirUsta oyuncu Salih Kalyon'u en son 'Hababam Sınıfı'nın tiyatro versiyonunda izlemiştim. Kalyon şimdi 'Memleket Saat Ayarı' adlı tek kişilik gösterisi ile seyirci karşısına çıkacak. Kalyon, 55 yıllık sanat yaşamı boyunca ülke genelinde yaptığı tiyatro, sinema ve televizyon çalışmaları sırasında yaşadığı hikayeleri, kahramanlarının ağzından mizahi ve teatral bir dille zamanda yolculuk yaparak anlatıyor. Gösteri; 29 Eylül'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde...Son 10 yılda 20'den fazla sahne projesine müzikleriyle katkıda bulunan Tolga Çebi, izleyicilerin hafızalarında yer etmiş eserlerini 'Sahne Müzikleri 1-2' ve 'Sahne Müzikleri 3-4' adı altında iki ayrı albümde toplamıştı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri başta olmak üzere pek çok müzik ödülü alan Çebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının geçtiğimiz yıl sahnelediği Cyrano de Bergerac'ın müziklerini de bir albümde topladı. 'Cyrano de Bergerac- Tiyatro Müzikleri' albümünde, tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan 'Aşk', 'Karnaval' ve 'Ağıt' adlı eserler yer aldı.Geçtiğimiz yıl Devrim Yakut'la birlikte rol aldığı 'Manik Atak' oyunuyla beğenileri toplayan Bihter Dinçel, yazdığı ödüllü tiyatro oyunlarından oluşan bir kitap çıkardı. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde eğitim görürken oyun yazmaya başlayan Dinçel'in 'Toplu Oyunları I: Aşiyan-Manik Atak-Ortanca' adlı kitabı Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda. Kitabın, özellikle tiyatro öğrencileri için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum.