Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman zor anlar yaşadı!

İlk bölümüyle TRT ekranlarına gelen ve seyirciden beğeni toplayan dizi Şampiyan'da Kafkas lakaplı bir boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman dizinin ilk bölümü arkadaşları ile izlerken fenalaştı. Tolgahan Sayışman'a Şampiyon dizisi oyuncuları yardım etti. İşte Tolgahan Sayışman'ın zor anları...
Giriş Tarihi: 14.9.2019 13:20Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 13:21
Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı 'Şampiyon' dizisi önceki akşam başladı.Oyuncular ilk bölümü birlikte izledi.