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Şampiyon dizisinin zor anlar yaşadı!

İlk bölümüyle ekranlarına gelen ve seyirciden beğeni toplayan dizi Şampiyan'da lakaplı bir boksörü canlandıran dizinin ilk bölümü arkadaşları ile izlerken fenalaştı. Tolgahan Sayışman'a oyuncuları yardım etti. İşte Tolgahan Sayışman'ın zor anları...

Giriş Tarihi: 14.9.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 13:21
Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman zor anlar yaşadı!

, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrollerini paylaştığı 'Şampiyon' dizisi önceki akşam başladı.Oyuncular ilk bölümü birlikte izledi.

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Şampiyon dizisinin Kafkas'ı Tolgahan Sayışman zor anlar yaşadı!
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