Vadi Açıkhava Teoman ile Sonbahar'ı karşıladı!

1996'da çıkardığı ve kendi adını taşıyan ilk albümünden bu yana sayısız hit şarkıya imza atan rock müziğinin efsane ismi Teoman, Ağustos ayından sonra yeniden Vadi Açıkhava sahnesine konuk oldu. Teoman, 13 Eylül cuma akşamı ikinci kez çıktığı Vadi Açıkhava sahnesinde şarkıları ile 5 bin kişiye coşku dolu bir gece daha yaşattı. Geçen yıl 'Koyu Antoloji' adlı bir albüm çıkaran rock müziğinin yıldızı, benzersiz vokali, melodik ve şiirsel sözlere sahip şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser ziyafeti yaşattı.

Grubunun kısa bir giriş performansından sonra 'Düş' ve 'Renkli Rüyalar Otel'i ile güçlü bir şekilde konserin açılışını yapan Teoman, hem yeni parçalarını hem de 'Paramparça', 'Kupa Kızı', 'Çoban Yıldızı', 'İstanbul'da Sonbahar' gibi klasikleşmiş şarkılarını sevenleri için seslendirdi.

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile Eylül ayında da birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.

Vadi Açıkhava'da U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserleri Eylül programı şöyle:

21 Eylül'de efsanevi grup MFÖ,

22 Eylül'de Karadeniz Gecesi ile müzisyenliğinin yanısıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman ile İmera, Merve Yavuz ve Ekin Uzunlar sahnede olacak.

Eylül programının kapanışını ise 27 Eylül'de Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Funda Arar yapacak.

6 Ekim'de Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden Haluk Levent sahnede ikinci defa yerini alacak.