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'ın usta oyuncusu !

'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki yürüme güçlüğü çeken , doktorunun tavsiyesi üzerine ’da bulunan özel bir .

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 14.9.2019 13:31
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hastaneye yatırıldı!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü. Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı.



FİZİK TEDAVİ GÖRECEK

4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik hastaneye yatırıldı!
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