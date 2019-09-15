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ile ’da unutulmaz bir gece

İki ayrı güne yayılan Festtogether 14 Eylül’de sosyal sorumluluk deyince tüm dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan İrlandalı Rockstar ve aktivist ve Büyük Ev Ablukada (Akustik) grubunun konserleri ile start aldı.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 14:16
Bob Geldof ile İstanbul’da unutulmaz bir gece

Bob Geldof, en sevilen şarkılarını arka arkaya söyleyerek hayranlarını coşturdu. 28 Eylül'de ise İstanbul'un en gözde organizasyonlarına ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Park'ta FESTTOGETHER'ın ikinci ayağı gerçekleşecek.

Bir sezon boyunca 7'den 70'e sayısız sanatseveri ağırlayan DasDas, bu konserle birlikte sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezonda kapalı gişe oyunları, yeni prodüksiyonları ve konser ile atölyeleriyle misafirleriyle buluşacak olan mekanda, birçok etkinlik sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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Bob Geldof ile İstanbul’da unutulmaz bir gece
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