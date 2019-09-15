Bob Geldof ile İstanbul’da unutulmaz bir gece

Bob Geldof, en sevilen şarkılarını arka arkaya söyleyerek hayranlarını coşturdu. 28 Eylül'de ise İstanbul'un en gözde organizasyonlarına ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Park'ta FESTTOGETHER'ın ikinci ayağı gerçekleşecek.

Bir sezon boyunca 7'den 70'e sayısız sanatseveri ağırlayan DasDas, bu konserle birlikte sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeni sezonda kapalı gişe oyunları, yeni prodüksiyonları ve konser ile atölyeleriyle misafirleriyle buluşacak olan mekanda, birçok etkinlik sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.