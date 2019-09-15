Okul fobisini yenmek için soğukkanlı olun

BUGÜN NELER OLDU

TÜM yaz tatilin tadını çıkaran çocuklar, yeni okul dönemine başlamanın heyecanı içinde... Çocukların okula uyum sürecinin üç haftayı bulabileceğini söyleyen uzmanlar; bu dönemin daha sorunsuz atlatılabilmesi için anne ve babalara şu uyarılarda bulunuyorlar:Okula başlama, sadece çocuklar için değil, aileleri için de heyecan verici bir olaydır. Çocuklar, çevrelerini çok iyi gözlemlerler ve yakınlarının tepkilerinden etkilenirler. Ebeveynler, kendi okul deneyimlerinden, kişiliklerinden, beklentilerinden, aile ilişkilerinden etkilenerek; çocuklarının okul yaşamını yönlendirir, onları başka çocuklarla kıyaslayabilir. Bu durum da çocuğun okula uyum sürecini olumsuz etkiler.Okula başlamayla birlikte çocuğun o güne kadar olan günlük yaşantısı tamamıyla değişmiştir. Kendisinden buna uyum sağlaması, başarılı olması beklenmektedir. Bunların hepsini tek başına başarabilmesi için; ailesinin, özellikle de anne-babasının desteğine çok ihtiyacı vardır. Bu süreçte ebeveynlerin görevi, çocuğun kafasında oluşabilecek sorulara, endişelere olabildiğince net ve tutarlı yanıtlar vermek, okula gitme konusunda isteksizlik olursa ilk olarak sakin ve soğukkanlı davranmaktır.Okula uyum problemi yaşayan bazı çocuklarda, anne-babalarının okuldan gitmelerine izin vermeme, arkalarından ağlama gibi davranışlarla birlikte baş ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi bedensel belirtiler de gözlenebilir. Bu belirtilerin çocuk okula alıştıkça giderek azalması beklenir. Ancak bir aydan uzun sürerse mutlaka çocuk psikiyatristinden yardım almak gerekir.Aile, çocuğuyla okulda yaşadıklarını her zaman paylaşabilmeli, çocuğa korkularını ve heyecanını konuşabileceği bir ortam hazırlamalıdır. Çocukla empati kurmak gerekir. Çünkü çocuk, onu rahatsız eden bir duruma karşı duygusal bir tepki vermektedir. Bunu fark edip, onu anlamaya çalışmak önemlidir.Öğretmen ve ailenin sıkı iş birliği içinde olması gereklidir. Öğretmenin güven verici ve zorlayıcı olmayan tarzı önemlidir. Çocuğun okulla ilgili duygu ve endişelerini ifade etmesine fırsat tanınmalıdır. Çocuğun okulla ilgili sorduğu sorulara dürüst ve detaylı cevaplar verilmelidir. Bu süreç içinde çocuğun okulla ilgili korkuları; parmak emme, bebekçe konuşma ya da yatağını ıslatma gibi birtakım davranışlar olarak kendini gösterebilir. Anne babalar rutinlerini bozmadan okulla ilgili pozitif yaklaşımlarına devam etmelidir. Çocuğa karşı sakin ve sabırlı olmaya çalışılmalıdır.Okulda derslerin yanı sıra birbirinden keyifli aktivitelerin de olduğunu anlatmak, çocuğun sosyal etkinliklere katılmasını teşvik etmek de motivasyonunu artıracaktır.