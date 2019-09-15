Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 15 Eylül 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Eylül 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 15 Eylül 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Rüyalar ve Renkler" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EYLÜL 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür, Jüpiter ilişkisi ABD'nin gözde ailesi Donald Trump ailesinin kadınlarını öne çıkarabilir. Melanie Trump'ın ve kızlarının vücut dilleri ile anlatmak istedikleri dünya basınında yorumlanırken, İngiltere prenseslerinin evlilikleri konuşulurken, 19 Haziran 1964 doğumlu Boris Johnson dünya arenasında ilkleri yazabilir.

KOÇ: Bugüne koşullandırmak istemediğin işlerin var ama kendini yorgun hissetmen günü rahat geçirmen gerektiğine işaret ediyor. Sırlara ve gizemli olaylara meraklı olduğun bugün ise birçok arkadaşının kimseye anlatmadığı şeyleri öğrenebilirsin. Telaşlı olmana neden ise misafir ağırlaman olabilir. Arkadaşınla keyifli bir şehir turu yapabilirsin.

BOĞA: Bugün kendini çok hafiflemiş hissedeceksin. Çünkü uzun süredir üzerinde çalıştığın bir konu lehine çözüme ulaşacak. Sabrının meyvelerini topladığın bir gün. Ertelediğin işlerini tamamlayabilirsin. Beklentilerin konusunda şansın açılıyor. Özellikle yeni bir ilişki arayan Boğa burcuysan mutlaka çevrende seninle ilgilenenlere açık ol.

İKİZLER: Sanatla ilgilenen bir İkizler burcuysan, gün içerisinde katılacağın organizasyonda tanışacağın kişiler, ilginç teklifler sunabilirler. Gün içerisinde kişisel açıdan önem verdiğin konularla ilgilenmek isteyebilir, dış görünüşünde değişikliğe gitmek isteyebilirsin. Zekâsıyla seni kendine hayran bırakacak birisiyle de tanışabilirsin.