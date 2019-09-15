Yedinci konserde de gelenek bozulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Ebru Gündeş, önceki gece bu sezon Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki yedinci konserini verdi. Temmuz ayında beş gün üst üste Açıkhava'da sahneye çıkan güzel sanatçı, geçtiğimiz günlerde verdiği iki konserle yedinci kez hayranlarıyla buluştu. Bu sezon toplam 37 bin 771 kişiye müzik ziyafeti çeken Gündeş'in son konserinin de biletleri günler öncesinden tükendi. Konser öncesi kapıda uzun kuyruklar oluştu. Sahneye Maticevski imzalı beyaz bir elbiseyle çıkan ünlü sanatçı, açılışı 'Gönlümün Efendisi' şarkısıyla yaptı. Konserin ikinci bölümünde Zuhair Murad tasarımı siyah bir tulum giyen Gündeş, sevilen şarkılarından oluşan özel repertuvarı ve sahne enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece daha yaşattı. Gündeş, bu akşam bir kez daha Harbiye Açıkhava'da hayranlarının karşısına çıkacak.