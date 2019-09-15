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ile evlendi! İşte yılın düğününden detaylar..

Ünlü şarkıcı ’den güzel haber geldi. Gitarist ile bu akşam nikah masasına oturan ünlü şarkıcının nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı ve yaptı. Girne’de yapılan ile çiftinin düğününe ünlüler akın attı. 150 kişilik davetli listesi hazırlandı. İşte Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu nikahının detayları..

Giriş Tarihi: 15.9.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 22:51
Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi! İşte yılın düğününden detaylar..

Günün son dakika güzel haberi Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu'dan geldi. Çift bu akşam Girne'de nikah masasına oturdu. 150 kişilik verilen düğün davetine ünlüler akın etti. KKTC'de yapılan düğünde Ziynet Sali'nin gelinliği ünlü bir modacıya aitti. İşte Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu çiftinin nikahından detaylar…

ZİYNET SALİ İLE ERKAN ERZURUMLU EVLENDİ!

Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Erkan Erzurumlu ile bu akşam Girne'de dünya evine girdi.

Gitarist Erkan Erzurumlu ile hayatını birleştiren Ziynet Sali'nin nikah şahitliğini KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar yaptı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı 150 kişilik davetlinin hazır bulunduğu düğünün konsepti yasemin çiçekleri teması üzerine kuruldu.

Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını Elvis Presley'in Can't Help Falling in Love şarkısıyla yaptı.

Sali evlilik imzasını attığı salonda bir gün önce de hayranlarına konser vermişti.

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Ziynet Sali ile Erkan Erzurumlu evlendi! İşte yılın düğününden detaylar..
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