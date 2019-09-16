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kabusu yaşıyor! 'tan yana korkuları var...

Ünlü oyuncu 'nin ile evli olduğu dönemde evlat edindiği çocuklardan biri olan büyük oğlu Güney Kore'de özel bir üniversiteye başladı. Oğlunu evden çok uzak farklı bir ülkede okumak için dahi bırakmak Angelina Jolie'yi derinden sarstı. Oğlunun orada kötü alışkanlıklar edine bilme ihtimalini düşünen Angelina Jolie adeta kabus dolu günler geçiriyor. Angelina Jolie'nin çocuklarına ne kadar düşkün olduğunu biliniyor. Hatta Brad Pitt ile boşanmalarına da Brad Pitt'in Maddox ile çatışmasının sebep olduğu söylenmişti. İşte Angelina'ya kabuslar gördüren sebep...

Giriş Tarihi: 16.9.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 16:29
Angelina Jolie kabusu yaşıyor! Angelina Jolie'nin oğlu Maddox'tan yana korkuları var...

Büyük oğlu Maddox'u Güney Kore'de bir üniversiteye kayıt ettiren ve onu yabancı bir ülkede bırakıp evine dönen Jolie, son günlerde kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşıyor.

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Angelina Jolie kabusu yaşıyor! Angelina Jolie'nin oğlu Maddox'tan yana korkuları var...
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